В ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams

Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил уничтожение в районе Авдеевки первого американского танка Abrams, находящегося на вооружении Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал Гагин.

Помимо этого он добавил, что любая иностранная военная техника уязвима перед российским оружием и новые поставки Киеву разделят участь предыдущих — будут подбиты и пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 февраля сообщалось, что российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили знаменитый американский M1 Abrams.

23 февраля под Авдеевкой уничтожили инженерную машину разминирования M1150 Assault Breacher на базе танка Abrams.

Ранее сообщалось, что Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой.