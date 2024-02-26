Украинский беспилотник атаковал Энергодар

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание администрации Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС.

Инцидент произошел в 8:58 мск 26 февраля.

В оперслужбе рассказали, что снаряд, который был прикреплен к вражескому дрону, не сдетонировал. Никто не пострадал, административное здание не получило повреждений.

Саперы обезвредили аппарат на месте.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.