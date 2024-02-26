Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала объекты исламистской группировки «Хезболла» в долине Бекка на территории Ливана в ответ на уничтожении израильского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам, используемым системой воздушной обороны «Хезболлы» в долине Бекаа в Ливане», — говорится в заявлении.

Израильская армия подчеркнула, что продолжит миссию по защите Израиля от угрозы «Хезболлы», в том числе в рамках воздушных операций над Ливаном.

Днем 26 февраля «Хезболла» заявила, что сбила израильский беспилотный летательный аппарат Hermes 450 над территорией Ливана ракетой класса «земля-воздух».

Позднее ЦАХАЛ подтвердил информацию о сбитом дроне.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.