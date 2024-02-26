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ВС России сбили более 60 украинских беспилотников за сутки

Минобороны: ВС России сбили более 60 украинских беспилотников за сутки

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

ВС России сбили более 60 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты «Storm Shadow», а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

«Уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

До этого российские военные поразили установку зенитно-ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии в зоне проведения спецоперации. В операции участвовали оперативно-тактические самолеты, беспилотные, ракетные войска и артиллеристы ВС РФ.

Помимо установки, российские силы поразили военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины в 107 районах.

Также в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении в Авдеевке до 400 мин ежедневно.

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