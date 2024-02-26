Военный аналитик рассказал о важности освобождения Работино для России

Освобождение населенного пункта Работино на Запорожском направлении российской армией обнулит достижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении. Об этом газете «Взгляд» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, этот населенный пункт можно считать «символом летнего контрнаступления ВСУ».

«Российские войска, очевидно, хотят устранить те немногие успехи, которых смог добиться противник во время летнего контрнаступления. С этой точки зрения взятие данного населенного пункта будет знаковым событием», — подчеркнул эксперт.

При этом Онуфриенко напомнил, что Работино не является особо значимым населенным пунктом с военной точки зрения. Однако без него нельзя обеспечить устойчивость фронта, отметил он.

26 февраля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль южную часть населенного пункта Работино. По его словам, за село продолжаются ожесточенные бои, но инициатива находится у российских бойцов.

Ранее в Запорожье заявили, что российские военные вошли в Работино.