Суд признал действия нацистов на территории ЛНР во время войны геноцидом

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) признал геноцидом народов СССР действия нацистов на территории республики в 1942-1943 гг. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что заявление подготовил и направил в суд генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Суд установил факты массовых расправ, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, а также расхищение культурных и материальных ценностей. Кроме того, нацисты применяли карательные меры к мирному населению и военнопленным за неповиновение.

До этого в Курском областном суде прошло итоговое заседание по делу о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников на территории области в годы Великой Отечественной войны.

Дело рассматривалось Курским областным судом с 4 декабря 2023 года. В суд были предоставлены для исследования большое количество материалов, в том числе содержащих сведения, составляющих государственную тайну, показания свидетелей и очевидцев событий.

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