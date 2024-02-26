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Суд признал действия нацистов на территории ЛНР во время войны геноцидом

Суд признал действия нацистов в ЛНР во время войны геноцидом народов СССР

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AP

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) признал геноцидом народов СССР действия нацистов на территории республики в 1942-1943 гг. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что заявление подготовил и направил в суд генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Суд установил факты массовых расправ, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, а также расхищение культурных и материальных ценностей. Кроме того, нацисты применяли карательные меры к мирному населению и военнопленным за неповиновение.

До этого в Курском областном суде прошло итоговое заседание по делу о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников на территории области в годы Великой Отечественной войны.

Дело рассматривалось Курским областным судом с 4 декабря 2023 года. В суд были предоставлены для исследования большое количество материалов, в том числе содержащих сведения, составляющих государственную тайну, показания свидетелей и очевидцев событий.

Ранее Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию эсэсовца Гуньки.

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