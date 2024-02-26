В Минобороны РФ рассказали о ситуации на Купянском направлении

Российские войска за последние сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны РФ.

«Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в публикации.

Кроме того, солдаты Вооруженных сил РФ отразили две контратаки недалеко от донецкого населенного пункта Терны. Оттеснить российские войска попытались бойцы 60-й механизированной бригады ВСУ, но потерпели неудачу.

В ведомстве добавили, что за тот же промежуток времени подразделения «Западной» группировки войск поразили живую силу и технику украинских войск в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области. Удары были нанесены по местам размещения 141-й пехотной бригады ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в результате боевых действий украинские подразделения потеряли до 145 бойцов. Также российские военные уничтожили три автомобиля, один танк, две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и одну американскую артиллерийскую систему М777.

Ранее ВС РФ взяли под свой контроль один из поселков на Авдеевском направлении.