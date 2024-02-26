В зону СВО направлены первые партии «Упырей»

Первые партии FPV-дронов «Упырь» направлены в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя.

«На передовую отправлены первые партии «Упыря» с тепловизорами. Постоянно совершенствуем быструю смену частот, которая позволяет обойти купольную защиту РЭБ, — это первостепенная задача», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что в будущем планируется внедрить технологию машинного зрения, чтобы дрон наводился и летел до цели самостоятельно.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал Youtube-каналу Gegenpol, что ВС РФ активно уничтожают украинских операторов беспилотников, тем самым лишая ВСУ эффективной беспилотной авиации.

По его словам, российские подразделения быстро привыкли к массовому использованию дронов украинской армией и нашли способ с ними бороться.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.