Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Село Попово-Лежачи Глушковского района было обстреляно со стороны Украины», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Накануне Вооруженные силы Украины выпустили девять «натовских» снарядов в сторону города Донецка.

За день до этого армия Украины нанесла удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по ресторану в Донецке, в котором молодожены играли свадьбу. По словам очевидцев, на тот момент в заведении находились примерно 50-60 человек. Один из работников ресторана в результате удара оказался ранен в ногу.

Ранее жителей ДНР призвали отказаться от прогулок в праздничные дни.