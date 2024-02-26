В Белгородской области средства ПВО сбили украинский беспилотник

Над территорией Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались устроить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа и нанести удары по объектам. Аппарат сбили в 11:00 по московскому времени.

До этого министерство обороны РФ заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

23 февраля Минобороны РФ сообщало, что российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю смогли сбить семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотных летательных аппарата со стороны Украины.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.