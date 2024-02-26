В ВСУ заявили о сложной обстановке на фоне сдачи Авдеевки и Крынок

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на фоне сдачи городов Авдеевка и Крынки заявил в своем Telegram-канале, что обстановка на многих направлениях для украинской армии сложная и требует контроля.

Сырский рассказал, что посетил передовые командные пункты ВСУ в районе ведения боевых действий вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Там они заслушали доклады командующих группировок войск относительно ситуации на их участках. Они заявили, что российские войска регулярно штурмуют украинские позиции.

«На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля», — подчеркнул главком ВСУ.

Он также добавил, что на месте принял несколько решений для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями.

26 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.