Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки

Российские войска полностью зачистили Авдеевку, но еще потребуется время для полного разминирования города. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Исходя из информации, которая у меня есть, а также исходя из того, что там уже очень много объектов проверено. С учетом того, что наши подразделения двинулись дальше. Могу сказать, что да, Авдеевка зачищена», — отметил он.

Пушилин добавил, что город еще не разминирован до конца и говорить о том, что там абсолютно безопасно, пока нельзя.

До этого в Минобороны сообщили, что военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» ежедневно обезвреживают до 400 мин в Авдеевке в ДНР.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки.

Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности пояснял, что решение было принято для сохранения жизней людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее солдат ВСУ рассказал, как решил сдаться в плен российским военным в Авдеевке.