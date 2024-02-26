Бывший военный из США назвал приоритетную цель для ВС РФ в зоне СВО

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал Youtube-каналу Gegenpol, что ВС РФ активно уничтожают украинских операторов беспилотников, тем самым лишая ВСУ эффективной беспилотной авиации.

По словам бывшего американского военного, российские подразделения быстро привыкли к массовому использованию дронов украинской армией и нашли способ с ними бороться.

«Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей», — пояснил Риттер.

Он добавил, что в результате украинские войска не могут в настоящее время проводить эффективные операции с применением беспилотников.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Гладков отметил, что, по имеющимся предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.