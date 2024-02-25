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В США недосчитались летчиков ВСУ для управления истребителями F-16

Помощник президента США Салливан заявил о малом числе пилотов ВСУ для F-16

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Lewis Joly/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимым числом летчиков для управления американскими истребителями F-16. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC News.

«Все верно, Украина запрашивала дополнительные ресурсы. Среди них были и истребители F-16. И несколько месяцев назад мы заявили, что будем готовы поставить F-16», — подтвердил он.

Однако Салливан уточнил, что Вашингтон столкнулся с проблемами, которые не мог предвидеть сразу, и они не связаны с самолетами.

«Проблема состоит в том, что далеко не так много украинских пилотов способным управлять этими истребителями», — констатировал помощник американского лидера.

По его словам, в текущих условиях проблема не в поставках F-16 и их вылетах с аэродромов, а в том, чтобы ими пилотировали квалифицированные пилоты ВСУ.

«Соединенные Штаты будут продолжать вместе с союзниками и партнерами предоставлять Украине все инструменты и возможности для ведения борьбы настолько быстро и эффективно, насколько это возможно», — заключил Салливан.

Согласно предварительным оценкам Вашингтона, первая группа пилотов ВСУ закончит обучение в США для полетов на F-16 к лету 2024 года, еще две группы могут завершить подготовку к августу того же года.

Ранее Зеленский показал кадры с обучением украинских пилотов управлению F-16.

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