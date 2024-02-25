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Над Черным морем сбили две ракеты ВСУ

МО РФ: средства ПВО уничтожили две украинские авиационные управляемые ракеты

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили две украинские ракеты над Черным морем. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что около 19:00 мск Украина попыталась осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на российской территории. Дежурные средства ПВО уничтожили их над акваторией Черного моря.

До этого, около 18:30 мск в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев отмечал, что военные применили табельные средства маскировки в районе Севастопольской и Южной бухт.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал новые атаки Вооруженных сил республики на Крымский мост. Он порекомендовал гражданскому населению не передвигаться по этой переправе.

Последний раз воздушную тревогу объявляли в Севастополе 19 февраля. Она длилась около 45 минут.

В конце января силы ПВО отразили масштабную ракетную атаку на Крым.

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