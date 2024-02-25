В НАТО предупредили об иссякающих запасах снарядов у ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспокоится, что запасы снарядов могут скоро иссякнуть. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь со на высокопоставленного представителя НАТО, пожелавшего остаться анонимным.

«У Киева не хватает ключевых предметов, таких как артиллерийские снаряды и ракеты ПВО», — рассказал представитель Североатлантического альянса.

Согласно информации издания, американские и европейские оборонные производители спешат выпускать артиллерию и другое необходимое Украине оружие, но оно может прийти слишком поздно. При этом перспективы нового пакета помощи Киеву от Вашингтона в размере $61 млрд выглядят мрачными, поскольку республиканцы продолжают приостанавливать помощь со стороны США, крупнейшего военного спонсора Украины на сегодняшний день.

По словам собеседника газеты, некоторые западные предприятия военно-промышленного комплекса увеличили график работы до 24 часов в сутки семь дней в неделю, нарастили выпуск 155-мм снарядов в четыре раза с февраля 2022 года, чтобы помочь Украине сдерживать российские войска.

До этого военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что ВСУ уже в скором времени могут столкнуться с дефицитом техники и боеприпасов, даже несмотря на помощь со стороны западных государств.

Ранее Зеленский посетовал на нехватку людей в рядах ВСУ.