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Крейсер «Варяг» выполнил стрельбы в Индийском океане

Крейсер «Варяг» выполнил стрельбы по воздушной цели в Индийском океане

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Российский ракетный крейсер «Варяг» отработал стрельбу по воздушной цели в рамках международного учения «Милан-2024». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Российской Федерации.

«Крейсер в составе группы кораблей отработал ряд элементов по плану морской фазы учения, выполнив в море стрельбу по воздушной цели», — сказано в сообщении.

Также были выполнены тренировки по связи и пополнение запасов от судна обеспечения в указанном районе.

Накануне сообщалось, что у побережья Индии началась морская часть международных учений «Милан-2024», организованных Индией. 19 февраля корабли Тихоокеанского флота Военно-морских сил (ВМФ) РФ прибыли в Индию, где проходят международные военные учения «Милан-2024». Как рассказали в российском министерстве обороны, в порт Вишахапатнам прибыли крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». В учениях 19–27 февраля задействован экипаж крейсера «Варяг». Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» должен пополнить запасы провизии и топлива и продолжить выполнение задач в рамках дальнего похода.

Ранее жителей Туапсинского района предупредили об учениях в акватории Черного моря.

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