Российский военный рассказал о значении боев за село Работино

Населенный пункт Работино, в котором проходят ожесточенные бои, имеет для украинских войск принципиальное значение. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Когда Вооруженные силы Украины начали летнее наступление, в районе этого села несколько месяцев шли бои. Они смогли забрать кусок земли, и образовался этот выступ. Теперь наши ребята героически срезают его. Идут бои», — сказал он.

По мнению Дандыкина, все упоминания о летнем контрнаступлении, которым гордилась Украина, останутся в прошлом.

Военный эксперт подчеркнул, что село Работино — это выход на укрепрайон Орехов и на Запорожье.

«Бои идут достаточно жесткие. Враг сопротивляется, перебрасывает резервы, в том числе с Херсонского направления, но наши должны справиться», — заключил Дандыкин.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в селе Работино на Запорожской линии фронта идут ожесточенные бои.

Ранее ВС РФ отразили три атаки украинских войск у Работино.