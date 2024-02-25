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В Белгородской области сбили украинский беспилотник

МО РФ: средства ПВО пресекли атаку украинского дрона на Белгородскую область

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Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был замечен в воздушном пространстве региона утром 25 февраля около 11:00 мск. При этом речь идет о БПЛА самолетного типа, подчеркнули в российском военном ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила о перехвате шести украинских дронов в российском воздушном пространстве. В ведомстве рассказали, что над Черным морем были сбиты четыре БПЛА. Еще два украинских летательных аппарата пытались нанести удары по Белгородской области.

Вечером 24 февраля в Белгородской области произошла аналогичная ситуация. Российские средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа в районе хутора Развильный.

Ранее дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в районе херсонского города Новая Каховка.

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