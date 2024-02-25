В США оценили сроки завершения спецоперации России на Украине

Вопрос о продолжительности спецоперации России на Украине остается в руках президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила американская радиостанция Wyso.

«Нет сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться военный конфликт, остается за Путиным», — считают обозреватели радиостанции.

При этом американские журналисты отметили, что во время напряженной недели российский лидер сумел проявить уверенность в военной и экономической стабильности России. В это же время Украина испытала трудности в зоне боевых действий. По словам Wyso, Путин уверен, что Россия сможет преодолеть западную поддержку Украины и продолжит развивать свою экономику вопреки санкционному давлению.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о том, что страна либо капитулирует, либо падет.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.