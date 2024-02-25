Над Белгородской областью и Черным морем сбиты украинские дроны

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над российскими территориями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, два украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Белгородской областью и четыре — над акваторией Черного моря.

Вечером 24 февраля дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Белгородской области беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что российские средства ПВО сбили дрон в районе хутора Развильный Белгородской области.

Глава региона также сообщал, что Вооруженные силы Украины 23 февраля выпустили по Белгородской области более 40 единиц различных боеприпасов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказывал, что на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) были обезврежены части подавленного беспилотного летательного аппарата.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.