Американский эсминец отразил атаку хуситов на танкер

Американские военные, находящиеся в Аденском заливе, сбили очередную запущенную хуситами ракету. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что противокорабельная ракета была направлена на шедший под американским флагом танкер MV Torm Thor, но была уничтожена огнем эсминца USS Mason.

Ни один из кораблей не получил повреждений, люди также не пострадали.

24 февраля сообщалось, что вооруженные силы США сбили семь противокорабельных ракет хуситов.

23 февраля хуситы объявили о запрете судам и кораблям Британии и Соединенных Штатов проход по Красному морю. Сформированный йеменскими мятежниками Центр координации гуманитарных операций предупредил об этом компании, чьи корабли ходят под флагом США и Британии или принадлежат американским или британским владельцам.

20 февраля Иран отверг обвинения США в поставках оружия йеменским хуситам.

Ранее хуситы станцевали на захваченном судне и заявили, что оно сейчас затонет.