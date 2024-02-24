Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ перечислили потери ВСУ под Авдеевкой

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 425 солдат на Авдеевском направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, Вооруженные силы Украины потеряли там до 425 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В районах населенных пунктов Первомайского и Ласточкино в Донецкой народной республике российские войска отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

Помимо военнослужащих, ВСУ потеряли три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами