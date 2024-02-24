В Минобороны РФ перечислили потери ВСУ под Авдеевкой

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, Вооруженные силы Украины потеряли там до 425 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В районах населенных пунктов Первомайского и Ласточкино в Донецкой народной республике российские войска отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

Помимо военнослужащих, ВСУ потеряли три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.