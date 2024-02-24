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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

МЧС: ВСУ обстреляли село Козинка в Белгородской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного регионального управления МЧС.

«Ведется обстрел Грайворонский ГО, с. Козинка», — сказано в тексте.

Местным жителями рекомендуется спуститься в подвал или другое укрытие.

22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Вооруженными силами Украины села Глотово в Белгородской области пострадали два человека.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Осколки снарядов в одном из частных домов повредили хозяйственную постройку и забор. На месте происшествия работают оперативные службы. В понедельник, 19 февраля, в Белгороде два раз за сутки включалась сирена ракетной опасности. Жителям города посоветовали укрыться в помещениях без окон.

Ранее ЕС ввел санкции против губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

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