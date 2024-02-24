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Шойгу назвал лучший в мире автомат

Шойгу: всему миру понятно, что автомат Калашникова — лучший

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что автомат Калашникова — лучший и это понятно всему миру. Его слова приводит ТАСС.

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Евгений Циндяйкин представил Шойгу во время поездки в зону специальной военной операции (СВО) иностранную трофейную технику. Циндяйкин отметил, что российские военные сталкиваются в зоне СВО со всевозможным западным оружием.

«Всему миру понятно, что лучший автомат — это «Калашников». Нет, все равно лезут», — отметил он.

Циндяйкин также рассказал Шойгу, что практически у всех западных машин есть недостаток в виде слабой проходимости.

Сам Шойгу рассказал, что российские войска в будущем получат новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), управление которыми осуществляется с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Шойгу уточнил, что внедрение ИИ должно повысить эффективность применения дронов на поле боя.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько дронов за сутки применяют российские солдаты в зоне СВО.

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