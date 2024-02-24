Силы РФ отбросили украинские войска более чем на 10 км при взятии Авдеевки

В ходе операции по взятию Авдеевки в ДНР российские войска отбросили Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Об этом заявил командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу, передает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров», — объявил Мордвичев.

Он добавил, что силы РФ продолжают наступление на своих направлениях в зоне спецоперации.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.