ВС США уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов

ВС США 23 февраля уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов. Об этом сообщается в публикации Центрального командования Вооруженных сил США CENTCOM в социальной сети X.

Сообщается, что ракеты были заготовлены для атак по целям в Красном море.

До этого хуситы запретили судам Британии и США проход по Красному морю.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее Иран отверг обвинения США в поставках оружия йеменским хуситам.