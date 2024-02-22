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Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью

Богомаз: беспилотник ВСУ сбили над Суражским районом Брянской области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В небе над Суражским районом Брянской области российские средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен», — написал он.

Богомаз уточнил, что никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 22 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеские объекты над двумя российским регионами. Так, беспилотный летательный аппарат сбили над Брянской областью, а над Ростовской — уничтожили зенитную ракету С-200, сообщили в Минобороны.

Тем временем заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тестовые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом, переданных Великобританией.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО в марте испытают дрон-тейлситтер «Чайка».

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