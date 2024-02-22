В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram.

Кроме того, сообщается, что взрывы произошли в Миргородской общине Полтавской области.

Днем 22 февраля в четырех регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В ночь на 22 февраля украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Херсоне.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.