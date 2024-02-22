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Украину предупредили о риске лишиться новых территорий без переговоров с РФ

Профессор Миршаймер: Украина потеряет еще больше земель без переговоров с РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские власти рискуют потерять контроль над еще большим количеством территорий, если не согласятся на проведение мирных переговоров с РФ. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Во время беседы эксперт выразил уверенность в поражении Киева. По его словам, в текущей ситуации остался лишь один вопрос — скольких территорий лишится Украина по итогам конфликта.

«Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий», — подчеркнул профессор.

Миршаймер добавил, что никакая финансовая помощь со стороны западных государств не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. В связи с этим он рекомендовал Киеву задуматься о начале переговоров с Москвой, заключив с ней сделку.

21 февраля корреспондент американского телеканала NBC News Ричард Энгл предупредил, что Украина может потерять новые территории. Таким образом он прокомментировал сдачу Авдеевки, назвав ее большой потерей для Киева.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер усомнился в желании Запада помогать Украине возвращать утраченные территории.

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