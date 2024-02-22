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Названа одна из причин поражения ВСУ в Авдеевке

Spectator: ВСУ сдали Авдеевку из-за нехватки боеприпасов

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. Об этом написало издание The Spectator.

Авторы статьи написали, что военные России выпускали по 10 тысяч снарядов ежедневно. ВСУ же в ответ могли лишь выпустить по 1,5 тыс., отметили в материале. Неравенство сделало поражение неизбежным, заключил автор публикации.

Обозреватель отметил, что нежелание западных союзников Киева продолжать поддерживать Украину привело к печальному исходу для ее армии, а также к сложной ситуации для бойцов ВСУ на фронте.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что настроение властей Украины на фоне поражений на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи Запада стало заметно хуже.

Глава Украины Владимир Зеленский из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий был вынужден провести изменения в военном руководстве страны. Bloomberg отмечало, что украинская армия испытывает недостаток боеприпасов, а политические распри в странах Запада задерживают новые поставки Киеву.

Ранее МО РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку.

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