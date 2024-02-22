В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По его информации, в настоящее время сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого глава подконтрольной Киеву администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что объекты инфраструктуры в регионе третий день подряд получают повреждения.

В ночь на 22 февраля в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

В ночь на 20 февраля в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Харьковской области произошли взрывы.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.