Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По его информации, в настоящее время сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого глава подконтрольной Киеву администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что объекты инфраструктуры в регионе третий день подряд получают повреждения.

В ночь на 22 февраля в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

В ночь на 20 февраля в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Харьковской области произошли взрывы.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами