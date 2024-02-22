Власти Эквадора подтвердили, что не будут поставлять российскую военную технику в США

Министерство обороны Эквадора еще раз подтвердило, что не собирается отправлять в США российскую военную технику. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

По словам дипломата, Москва ведет работу с эквадорскими властями как по линии министерства обороны и министерства иностранных дел, так и по линии фитосанитарных служб над преодолением недоразумений, которые возникли в последнее время. Посол подчеркнул, что в оборонном ведомстве Эквадора вновь подтвердили отсутствие у них намерения передать США российскую военную технику.

Ранее сообщалось, что Эквадор восстановил сертификацию экспортируемых в Россию бананов с пяти предприятий по согласованию с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

До этого власти Эквадора отказались от соглашения с США по обмену военной техникой. Страна хотела передать Вашингтону старую российскую технику, а взамен получить новую для подавления внутренних беспорядков. США передали бы полученное вооружение Украине. Эквадор называл технику металлоломом, но Россия в ответ на действия Кито ограничила ввоз эквадорских бананов.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.