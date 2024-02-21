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Премьер Украины признал невыгодное положение ВСУ на поле боя

Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о преимуществе ВС РФ в воздухе

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посчитал невыгодным текущее положение армии страны на поле боя и отметил, что Вооруженные силы РФ имеют преимущество в воздухе. О ситуации в зоне конфликта он рассказал в ходе интервью для японского телеканала NHK.

Глава правительства заявил, что на прошлой неделе российские войска сбросили тысячи корректируемых авиационных бомб на донецкий город Авдеевку. В свою очередь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сокращением поставок снарядов со стороны зарубежных партнеров.

По словам Шмыгаля, в данный момент Киеву очень важно получить дальнобойные ракеты. Украиские войска нуждаются в данных снарядах, чтобы наносить удары по складам и командным пунктам ВС РФ в тылу.

«За счет беспилотников, которые производятся на Украине, и технологий мы пытаемся выровнять эту нехватку, но для нас решающую важность имеют в особенности ракеты большой дальности и снаряды», — подчеркнул глава кабинета министров.

В конце он пояснил, что дефицит ракет большой дальности является одной из причин сложного положения ВСУ в зоне боевых действий.

Ранее в министерстве обороны США рассказали о проблемах с переданной Украине техникой.

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