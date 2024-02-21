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Рогов предупредил о переброске техники и солдат ВСУ в район Работина и Вербового

Рогов сообщил о переброске ВСУ техники и военных в район Работина и Вербового

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепление в район населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового»,— отметил он.

По словам Рогова, все говорит о том, что украинские части готовятся к «активным боевым действиям». Он уточнил, что техника ВСУ, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается авиационными бомбами с фугасной боевой частью.

Рогов добавил, что российские военные продвигаются вперед на этом участке линии боевого соприкосновения, но речь не идет об отходе украинских солдат с позиций. В этом районе ведутся упорные бои. По оценке председателя движения «Мы вместе с Россией», противник «хорошо окопался».

До этого боец ВСУ сорвал штурм российских позиций, бросив гранату в сослуживцев.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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