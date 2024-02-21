Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что жители Авдеевки боятся возвращения украинских военных

Жительница Авдеевки рассказала, как хочет к детям в Россию и боится возврата ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Жительница Авдеевки Татьяна рассказала РИА Новости, что боится возвращения украинских войск.

Женщина добавила, что ждала российскую армию в городе. Она поделилась, что теперь хочет поскорее встретиться с детьми и переехать к ним. Так, ее дочь давно живет в России и в последний раз они виделись девять лет назад.

Но Татьяна призналась, что боится, что украинские власти или военные найдут ее. Поэтому она хочет, чтобы ее с супругом побыстрее вывезли из зоны военных действий.

Агентство отметило, что российские бойцы в свою очередь помогли женщине и ее мужу, у которого недавно парализовало ноги и ухудшилось зрение, подготовиться к эвакуации из Авдеевки в составе охраняемой колонны.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Во время зачистки российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР.

Ранее в Генштабе РФ раскрыли подробности взятия Авдеевки.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами