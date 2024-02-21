Глава украинской разведки признал тяжелое положение на фронте

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал тяжелое положение Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal.

По словам авторов статьи, освобождение Россией города Авдеевки стало самым явным признаком изменения динамики военных действий.

17 февраля главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных партнеров в потере Авдеевки, так как они не поставили достаточно вооружений. Также он призвал Европу признать окончание «эры мира» на континенте и отправлять Украине больше оружия.

Ранее военный эксперт рассказал, что украинские системы ПВО сбивают менее 20% воздушных целей в Харьковской области.