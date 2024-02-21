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Стало известно о низкой эффективности украинской системы ПВО против российских ударов

Подполковник Марочко: ВСУ сбивают менее 20% воздушных целей в Харьковской области

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Илья Галахов/Global Look Press

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают менее 20% воздушных целей в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что комбинированные ракетно-бомбовые удары со стороны России стали одной из главных проблем украинской ПВО на Купянском направлении.

Марочко добавил, что наиболее эффективная борьба украинской системы ПВО ведется против беспилотников различных типов. Он заключил, что самыми сложными целями являются крылатые ракеты и авиабомбы.

До этого российский отряд специального назначения «Викинг» во время зачистки города Авдеевка обнаружил в нескольких частных домах брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мины и гранаты производства США. Один из спецназовцев сообщил, что российские бойцы нашли, например, мины направленного действия, с таких в свое время была сделана советская МОН-50.

По его словам, в мешке вместе с миной шло все необходимое для ее использования. Спецназовец заключил, что это признак того, что боеприпасы попали в Авдеевку в официальной партии поставок со складов НАТО.

Ранее в МИД РФ рассказали, как Запад видит выход из конфликта на Украине.

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