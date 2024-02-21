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В США уверены, что РФ может вывести в космос ядерное оружие уже в этом году

Bloomberg: США полагают, что РФ выведет ядерное оружие в космос в этом году

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Reuters

Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», — пишут журналисты.

16 февраля президент США Джо Байден поручил начать прямые переговоры с Россией по ядерному оружию в космосе после сообщений разведки о подготовке РФ противоспутникового ядерного оружия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил удивление в связи с появлением угрозы применения ядерного оружия в космосе на повестке дня конгресса США. По словам министра, сенаторов не стоит запугивать «тем, чего нет».

Ранее Шойгу назвал ключевой задачей поддержание боеготовности ядерного оружия.

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