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Пушилин сообщил, когда начнут восстанавливать Авдеевку

Пушилин: восстановление Авдеевки будет возможно после зачистки и разминирования

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Станислав Красильников/РИА Новости

Восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Пушилин надеется, что ситуация там не будет складываться так же, как в Артемовске. После освобождения этого города противник сделал все возможное, чтобы даже не началась работа по разбору завалов.

«Предпосылки, что ситуация будет развиваться по-другому, есть», — сказал он.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. В Минобороны пояснили, что взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.

В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее Пушилин прокомментировал удары ВСУ по Донецку из HIMARS.

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