ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области, в результате чего повреждены два дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Второй снаряд упал во дворе другого дома и посек его фасад и забор, выбил окна и повредил хозяйственную постройку, рассказал Гладков.

Чиновник заверил, что оперативные службы приступили к работе на месте ЧП.

Накануне, 19 февраля, ВСУ обстреляли село Заречье-Первое в Белгородской области. В регионе была запущена сирена ракетной опасности.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ в течение суток выпустили четыре снаряда по населенным пунктам Белгородской области, один из них пришелся по селу Журавлевка.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.