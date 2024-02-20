Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Отмечается, что они нанесли поражения подразделениям 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 241-й бригады территориальной обороны в Донецкой народной республике (ДНР), а также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ.

По данным российского министерства, общие потери ВСУ составили свыше 395 бойцов. Также были потеряны три танка, в том числе Leopard, три бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Также в Минобороны РФ сообщили, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении за сутки превысили 425 военных. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций в этом направлении.

Ранее эксперт назвал следующую цель ВС РФ после Авдеевки.