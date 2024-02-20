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Лукашенко призвал силовиков готовиться к войне «ментально и стратегически»

Лукашенко: Белоруссии не нужна война, но к ней необходимо быть готовыми

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Война Белоруссии не нужна, но к ней надо быть подготовленным «ментально и стратегически». Таким мнением поделился президент страны Александр Лукашенко, его цитирует агентство БелТА.

Он призвал отбросить всяческие иллюзии относительно «возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».

«Не в силах снять напряжение и международное право», — добавил Лукашенко.

Также глава Белоруссии сообщил, что на вооружение армии республики прибыли два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М» и два зенитных ракетных дивизиона С-400.

Лукашенко отметил, что у границ России и Белоруссии находятся 32 тыс. военных НАТО, свыше 1000 единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов и около 160 артиллерийских систем и минометов.

Кроме того, белорусский лидер назвал небезосновательными опасения о возможности начала третьей мировой войны.

Ранее Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая.

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