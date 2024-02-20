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Лукашенко рассказал о военных НАТО у границ России и Белоруссии

Лукашенко сообщил, что у границ РФ и Белоруссии размещены 32 тысячи военных НАТО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусской и российской границ размещены 32 тысячи военных НАТО, более 1000 единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, а также около 160 артиллерийских систем и минометов. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукшенко, все это оружие размещено у границ РФ и Белоруссии в рамках операций Североатлантического альянса, проводимых в Европе.

Также белорусский лидер посетовал на неутешительные прогнозы. По его словам, «аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать», НАТО продолжит расширяться.

«Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США», — заявил Лукашенко.

В начале февраля заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Неверовский заявил, что возведение на границе с Белоруссией новых объектов в интересах стран НАТО вызывает опасения в Минске. По его словам, в республике понимают, «к чему они готовятся».

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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