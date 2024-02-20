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Стало известно о планах Германии тайно передать Украине дальнобойные ракеты

Bild: в бундестаге готовят секретное предложение о передаче ВСУ ракет Taurus

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Global Look Press

Германия, вероятно, все же передаст Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км. Об этом со ссылкой на данные агентства Deutsche Presse-Agentur сообщает Bild.

В публикации говорится, что правящая в Германии коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии) подготовила секретное предложение о поставках Киеву большого количества боеприпасов, систем вооружения и транспортных средств. Голосование по этому вопросу предполагается провести в бундестаге уже на этой неделе.

В документе нет прямого упоминания ракет Taurus, однако говорится о поставках систем вооружения дальнего действия и боеприпасов к ним. Их назначение — «осуществлять целевые атаки [со стороны Вооруженных сил Украины] на стратегически важные цели далеко в тылу» России.

18 февраля канцлера ФРГ раскритиковали в бундестаге за нежелание отправлять ракеты на Украину, заявив, что обсуждение этого вопроса продолжится.

В тот же день в Киеве заявили, что все еще надеются на поставку Taurus.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в случае поставок Киеву ракет Taurus Германия станет участником конфликта.

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