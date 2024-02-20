Стало известно о планах Германии тайно передать Украине дальнобойные ракеты

Германия, вероятно, все же передаст Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км. Об этом со ссылкой на данные агентства Deutsche Presse-Agentur сообщает Bild.

В публикации говорится, что правящая в Германии коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии) подготовила секретное предложение о поставках Киеву большого количества боеприпасов, систем вооружения и транспортных средств. Голосование по этому вопросу предполагается провести в бундестаге уже на этой неделе.

В документе нет прямого упоминания ракет Taurus, однако говорится о поставках систем вооружения дальнего действия и боеприпасов к ним. Их назначение — «осуществлять целевые атаки [со стороны Вооруженных сил Украины] на стратегически важные цели далеко в тылу» России.

18 февраля канцлера ФРГ раскритиковали в бундестаге за нежелание отправлять ракеты на Украину, заявив, что обсуждение этого вопроса продолжится.

В тот же день в Киеве заявили, что все еще надеются на поставку Taurus.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в случае поставок Киеву ракет Taurus Германия станет участником конфликта.