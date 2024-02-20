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В России изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон

Российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон, который остался в целости. Об этом сообщил РИА Новости тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Источник отметил, что дроны ВСУ оснащены системами самоуничтожения, чтобы снизить вероятность их захвата. Однако на попавшем в руки российских бойцов FPV-дроне она не сработала.

Агентство добавило, что военные подавили этот дрон на линии боевого соприкосновения средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), посадили и обезвредили.

Источники корреспондентов рассказали, что дрон имел стандартную раму семь дюймов. У него были установлены устройство удаленного взведения, видеопередатчик, камера FPV и бесколлекторные моторы китайского производства.

До этого сообщалось, что в ночь на 20 февраля средства ПВО уничтожили над Брянской областью три беспилотника. Губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что один беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом, а еще два — над Погарским районом. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Ранее во Львове сгорел завод по производству дронов для ВСУ.

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