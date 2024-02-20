В Донецк доставили трофейные украинские бронемашины

Из Авдеевки в Донецк привезли трофейные танк Т-64 и БМП Bradley, которые раньше принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Наши ребята затрофеили в Авдеевке танк Т-64 и БМП Bradley», — сообщил Кимаковский.

По его словам, российские военнослужащие после разгрома и бегства украинской армии из Авдеевки смогли взять трофеями десятки единиц бронетехники.

Танк Т-64 в различных модификациях выпускался на Харьковском тракторном заводе в Советском Союзе, а позднее и на Украине. Благодаря отработанному производству, украинские конструкторы продолжали улучшать конструкцию танка, создавая новые модели в единичных экземплярах или малой серией — в основном на экспорт.

Боевую машину пехоты Bradley Украине поставляют Соединенные Штаты и их союзники, это аналог советских БМП-1 и БМП-2.

До этого российские военные практически завершили зачистку Авдеевки.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.