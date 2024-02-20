В США заявили, что Пентагон продолжает финансировать ВСУ из собственных источников

Министерство обороны США продолжает финансирование Украины из собственных источников. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал CNN.

С октября 2023 года Пентагон потратил на различные виды помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) $430 млн. Средства, в том числе, пошли на финансирование украинских военных на территории США и ФРГ.

Телеканал отметил, что на счету командования армии США в Европе и Африке имеется около $3 млрд на оперативные расходы. CNN подчеркнул, что если командование и дальше будет расходовать свои средства, то придется делать выбор между поддержкой Украины и, к примеру, на строительство казарм для американских солдат.

По словам высокопоставленных источников в Пентагоне, если ситуация с помощью Киеву не изменится, то деньги закончатся уже в мае этого года.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обеспокоен тем, что не сможет обучать украинских военных весной, если конгресс не одобрит пакет помощи Украине на $60 млрд.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.