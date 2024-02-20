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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз заявил о ликвидации БПЛА самолетного типа в Брянской области

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Alexander Ermochenko/Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Об этом говорится в его Telegram-канале.

По его данным, беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над территорией Погарского района.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — говорится в сообщении главы региона.

Вчера стало известно, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Брянской области. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого губернатор сообщал о нескольких случаях атаки украинскими беспилотниками Брянской области. Последнее нападение было зафиксировано около 11 часов 19 февраля. Тогда обошлось без разрушений и пострадавших.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его регион за сутки атаковали 16 беспилотников. Один из них подорвал трактор в Грайворонском районе.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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Операция на Украине
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