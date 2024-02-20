В Испании подтвердили убийство угнавшего российский вертолет пилота

Испанское информагентство Efe подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит пилот Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет.

«Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили Efe источники, близкие к расследованию», — сказано в сообщении.

Уточняется, что гражданская гвардия изначально расследовала произошедшее в Вильяхойосе как сведение счетов, поскольку убитый получил полдюжины пулевых ранений, а затем машина, в которой были стрелявшие, проехала по его телу.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на ГУР Украины сообщало, что российский пилот-перебежчик мог быть убит в Испании из-за девушки.

В сентябре 2023 года ГУР Минобороны сообщало, что Кузьминов 9 августа угнал Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. 7 сентября прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном на Украину вертолете Ми-8, сказав, что это прерогатива Минобороны.

Ранее в Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ.